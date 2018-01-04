РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 янв. Массовые катания в Ледовом дворце имени Алексея Касатонова в подмосковном Королеве до конца новогодних каникул будут проходить ежедневно, кроме 7 января, сообщается в Instagram-аккаунте городской администрации.

До конца новогодних каникул каток в Ледовом дворце будет работать по специальномe праздничному расписанию.

«Ледовый физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе «Вымпел» работает ежедневно с 07:30 до полуночи, 7 января - выходной», - говорится в сообщении.

Ледовый дворец, названный в честь двукратного олимпийского чемпиона, прославенного советского хоккеиста Алексея Касатонова, открылся на территории стадиона «Вымпел» в Королеве 28 декабря 2017 года.