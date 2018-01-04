РИАМО - 4 янв. Более 15 тысяч детей сопроводили сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) Московского метрополитена на новогодние елки, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«С начала декабря более 15 тысяч детей помогли довезти на метро до новогодних елок и праздников инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. В эти дни наблюдался повышенный спрос на услуги ЦОМП, поэтому к работе по сопровождению пассажиров, в том числе юных, привлекали около 90 инспекторов центра в день», - говорится в сообщении.

Инспекторы ЦОМП также дежурили на 13 станциях вблизи мест народных гуляний в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Специалисты центра работали на станциях «Парк культуры» (Кольцевой и Сокольнической линий), «Октябрьская» (Кольцевой и Калужско-Рижской линий), «Сокольники», «Царицыно», «Парк Победы», «ВДНХ», «Охотный ряд», «Китай-город», «Александровский сад», «Боровицкая», «Новокузнецкая».

Оставить заявку на услугу сопровождения можно по телефонам поддержки: +7 (495) 622-73-41; +7 (800) 250-73-41 (бесплатный вызов) ежедневно с 08:00 до 19:30 или заполнить соответствующую форму на сайте www.mosmetro.ru в разделе «Центр обеспечения мобильности пассажиров» или в мобильном приложении «Метро Москвы». Кроме того, оформить сопровождение можно через мобильное приложение «Метро Москвы».