РИАМО - 4 янв. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям приостановили партию лососевой икры, поступившей в Московский регион из Казахстана, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Внуково» на СВХ ООО «Внуково-Карго» приостановлено оформление партии икры лососевой в количестве 54 килограммов, поступившей из Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

При проведении ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарного сертификата, отсутствие маркировочных этикеток на транспортной и первичной упаковке, что не позволяет идентифицировать продукцию. Оформлен возврат указанного груза.