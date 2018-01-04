РИАМО - 4 янв. Труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти нашли в СНТ «Корякино» Щелковского района Подмосковья, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Третьего января в 23:55 в СНТ «Корякино» Щелковского района без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 65-70 лет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что правоохранительные органы принимают меры к установлению личности неизвестного.

По данному факту следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области проводит проверку.