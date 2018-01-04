РИАМО - 4 янв. Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром (Египет), сообщает Газета.ru.

«Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ исключает столицу Египта Каир из числа городов, с которыми закрыто воздушное транспортное сообщение», - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее СМИ сообщали, что авиасообщение между Москвой и Каиром может возобновиться с 1 февраля.

Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года. Тогда Путин подписал указ о временном запрете авиаперевозок из России в Египет. Поводом стало крушение 31 октября самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, на Синайском полуострове. При этом погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной крушения стал теракт.