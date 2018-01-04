РИАМО – 4 янв. Дополнительные заградительные сооружения, препятствующие выезду автотранспорта на лед водоемов, установили в столице, сообщает РИА Новости.

«Постановлением правительства Москвы выезд автотранспорта на лед водоемов запрещен, установлены дополнительные препятствия для такого выезда», — сказал главный государственный инспектор по маломерным судам столичного главка МЧС Владимир Волков.

По его словам, всего в Москве более 1 тысячи водных объектов, на которых зимой существуют риски провала людей и техники под лед.

«Властями столицы определено 121 место массового выхода на лед, из них 20 для купания, 23 для рыбной ловли и 65 для катания на лыжах», - добавил собеседник агентства.

Волков отметил, что плановая подготовка реагирующих подразделений главка для обеспечения безопасности на водоемах города завершилась в полном объеме еще 25 ноября.

«Проведена дополнительная подготовка личного состава аварийно-спасательных формирований к действиям на водоемах, вся используемая техника переведена на зимний период эксплуатации», - подчеркнул Волков.

В настоящее время уже восемь поисково-спасательных подразделений в связи с замерзанием водоемов переведены на усиленный режим работы. Всего в составе Московской городской поисково-спасательной службы сейчас 24 поисково-спасательных станции, в которых 265 из 296 спасателей имеют квалификацию «водолаз».