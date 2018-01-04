РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. За прошедший год в Люберцах 1908 раз демонтировали незаконные рекламные конструкции на территории городского округа, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках борьбы с незаконной рекламой за 2017 год демонтировано 1908 незаконных конструкций. Из них - 75 отдельно стоящих, 937 фасадных конструкций и 896 баннеров», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в 2017 году в полном объеме выполнены работы по приведению в порядок вылетных магистралей, пристанционных территорий и главных улиц.

«В рамках работы по мобилизации доходов в местный бюджет проведены электронные аукционы на право установки и эксплуатации рекламных конструкций. Разыграно 67 лотов, сумма поступлений – 7,9 миллиона рублей», - добавил Ружицкий.