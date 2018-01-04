РИАМО - 4 янв. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» приостановили оформление собаки, поступившей из Тульской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в пассажирском терминале аэропорта «Домодедово» приостановлено оформление собаки, поступившей из Тульской области в сопровождении ветеринарного свидетельства для перемещения в город Новый Уренгой», - говорится в сообщении.

При проведении ветеринарного контроля установлено, что животное не вакцинировано от бешенства. Погрузка запрещена.