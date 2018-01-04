РИАМО - 4 янв. Разбойное нападение на букмекерскую контору произошло на Зеленом проспекте в Москве, неизвестные с шарфами на лице украли из кассы 50 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

по его словам, 3 января в 02:25 на службу «02» от администратора букмекерской конторы, поступило сообщение о разбое по адресу: Зеленый проспект, дом №1а.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в помещение букмекерской конторы по указанному адресу вошли трое неизвестных, двое с шарфами на лицах, угрожая предметом, похожим на пистолет, администратору, открыто похитили из кассы 50 тысяч рублей, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.