РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. За 2017 год в подмосковных Люберцах во время рейдов администрации городского округа и полиции из торгового оборота изъяли 5524 единицы нелегальной алкогольной продукции, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Совместно с правоохранительными органами проведено 157 рейдов по выявлению фактов незаконной торговли алкоголем. В 72 случаях выявлены нарушения, изъято 5524 единицы нелегального спиртного», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что за прошедший год в Люберцах пресекли деятельность 642 стихийных торговых точек, составили 116 административных протоколов на сумму 232 тысячи рублей. Работы по наведению порядка в сфере торговли будут продолжены.

«В целях реализации положений федерального законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в полосе отвода Егорьевского шоссе произведен демонтаж семи объектов и перекрыты съезды к 17 предприятиям потребительского рынка, размещенных без согласования с ГБУ МО «Мосавтодор», - добавил Ружицкий.

По его словам, из 86 стационарных объектов придорожного сервиса только 29 имеют согласование ТУ на размещение примыканий и пересечений.

«Проблему оставшихся незаконных зданий решаем в рамках правового поля (на основании судебного решения о сносе). В настоящее время в Арбитражный суд Московской области подано 18 исковых заявлений, оставшиеся 35 – будут направлены до середины февраля 2018 года», - заключил Ружицкий.