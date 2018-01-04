РИАМО - 4 янв. Разбойное нападение совершили трое неизвестных на Ташкентской улице в Москве, они избили сторожа автостоянки, но не обнаружив у него денег, скрылись на автомобиле, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 3 января в 00:59 на службу «02» от сторожа автостоянки поступило сообщение о разбое по адресу: улица Ташкентская, дом №24.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на территории автостоянки по указанному адресу трое неизвестных нанесли телесные повреждения заявителю, угрожая ему перцовым баллончиком, потребовали передать им денежные средства, но, не обнаружив денежных средств у потерпевшего, скрылись на автомобиле Kia Rio. Сторожа автостоянки с ушибом мягких тканей головы, переломом 10-го ребра слева доставили в медицинское учреждение, от госпитализации он отказался», - сказал собеседник агентства.

По адресу: Рязанский проспект, дом №64, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по приметам были задержаны трое неработающих, которые изобличены в совершении указанного преступления. В отношении задержанных возбудили уголовное дело, заключил сотрудник пресс-службы.