РИАМО – 4 янв. Водителя автобуса, въехавшего в подземный переход вблизи станции метро «Славянский бульвар», выписали из лечебного учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Он выписан из больницы», - сказал собеседник агентства, уточнив, что в дальнейшем водитель будет проходить лечение амбулаторно.

Авария произошла днем 25 декабря возле станции метро «Славянский бульвар». Рейсовый автобус, следовавший из Сколкова до «Славянского бульвара», въехал в многолюдный подземный переход. Как сообщали в ГУ МВД России по Москве, рассматриваются две версии причин произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям 238 и 264 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок, и 11 пострадали, все они пешеходы.