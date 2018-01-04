РИАМО - 4 янв. В Подмосковье проходит всероссийский зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять!», в нем примут участие более 100 тысяч жителей и гостей региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Московская область присоединилась к всероссийскому зимнему фестивалю городской среды «Выходи гулять!», инициированному Минстроем России. В январе в рамках фестиваля во всех муниципалитетах Подмосковья организованы новогодние праздничные мероприятия, которые пройдут на общественных пространствах, благоустроенных в рамках президентского проекта по формированию комфортной городской среды.

«Мы планируем, что в фестивале городской среды «Выходи гулять!» в эти праздники примут участие около 100 тысяч человек, всего же до весны мы планируем привлечь до миллиона жителей Подмосковья», - сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

Всего в Подмосковье в рамках фестиваля пройдет более 130 массовых мероприятий в Бронницах, Долгопрудном, Домодедове, Жуковском, Звездном городке, Коломне, Лобне, Истре, Лосино-Петровском, Люберцах, Химках, Шаховской, Клину, Раменском, Сергиевом Посаде и в других муниципалитетах.

Темы мероприятий – «Рождественские вечерки», «Зимние забавы», «Снежниковый период», «Новогодний калейдоскоп», «Маша и Медведь приглашают друзей», «В гостях у Снегурочки», «На лыжах по парку», «Удивительная варежка», «Широкая Масленица» и другие.

В Подмосковье в январские праздники запланированы массовые уличные мероприятия. Фестивальные гуляния этого года стартуют 4 января в Ивантеевке на пешеходной улице, где для различных возрастных категорий пройдут спортивное шоу «Веселые старты», мастер-классы спортобъединений города (борцы сумо, хоккеисты и другие), праздничная программа «Как Мишка Новый Год встречал», поздравления Деда Мороза и Снегурочки.

Пятого января в Коломенском городском округе пройдет торжественное открытие пешеходной зоны «Житная площадь». А 6 января в Жуковском откроется новая современная набережная реки Быковка. В этот же день в Орехово-Зуеве на площади Пушкина будут организованы праздничные новогодние мероприятия, включая детскую анимацию, мастер-классы, спортивные соревнования (жим гири, армрестлинг, перетягивание каната).

«Такие места проведения фестиваля подобраны не случайно, так как мы хотим привлечь людей к социальной активности и сделать все благоустроенные парки скверы и бульвары, реальными местами притяжения людей. На праздниках будет действительно весело», - пояснил Хромушин.

Министр уточнил, что фестиваль «Выходи гулять!» стартовал в декабре и завершится в марте 2018 года.