РИАМО - 4 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Татьяну Карпову, назвав спектакли с ее участием украшением театральной столицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Ваша выдающаяся судьба является ярким примером преданности искусству и зрителям. За 70 лет вдохновенного служения в театре имени Владимира Маяковского Вы блистательно создали десятки героических, драматических, комедийных и других женских образов, оставивших большой след в душе ценителей прекрасного. Спектакли с Вашим участием стали украшением театральной Москвы и вошли в золотой фонд отечественного искусства», - говорится в поздравительной телеграмме мэра.

Карпова родилась 4 января 1916 года в Харькове. Училась в Харьковском музыкально-театральном техникуме (1932–1933). В 1938 году окончила театральное училище при Московском театре Революции. На профессиональной сцене с 1933 года, до 1934 года играла на сцене молодежного рабочего театра «Темафор».

В 1939 году Карпова вошла в труппу театра Революции (с 1954 года - театр имени Владимира Маяковского). В 1960 году ей присвоено звание народной артистки РСФСР, в 1990 году - народной артистки СССР. Сыграла в спектаклях «Питомцы славы», «Гамлет», «Собака на сене», «Мария Стюарт», «Молодая гвардия», «Ромео и Джульетта», «Гостиница «Астория», «Чайка», «Кто боится Рея Брэдбери?» и многих других.

В кино Татьяна Карпова снялась несколько раз. Лучшие роли - Сурмилова в кинооперетте «На подмостках сцены» Константина Юдина и Клавдия Ивановна в комедии «Теща» Сергея Сплошнова.