РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. В 2017 году в подмосковных Люберцах для населения в сфере потребительского рынка и услуг создали 754 рабочих места, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2017 году в Люберцах был открыт 21 стационарный магазин, 18 предприятий общественного питания всего на 1730 посадочных мест, 24 предприятия обслуживания. Это дало создать в городском округе в сфере потребительского рынка и услуг 754 новых рабочих места», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что для реализации товаров со своих приусадебных участков социально-незащищенным слоям населения были предоставлены 94 льготных места на девяти розничных рынках городского округа.

«Проведена полная инвентаризация всех нестационарных торговых объектов на территории округа, выявлены и демонтированы 35 незаконно размещенных НТО. Систематизирована и оптимизирована схема размещения 272 объектов с привязкой к адресу», - пояснил Ружицкий.

Он добавил, что в 2017 году проведено пять аукционов на право размещения и эксплуатации 143 НТО. Торги позволили дополнительно мобилизовать в местный бюджет в 2017 году 5,2 миллиона рублей. Аналогичная сумма будет поступать ежегодно до 2021 года.

«249 из 272 НТО приведены к новому архитектурному облику с размещением QR-кодов, при помощи которого жители могут получить сведения о хозяйствующем субъекте, сроке размещения объекта и его специализации. Облик 23 объектов будет приведен в соответствие в I квартале 2018 года», - заключил Ружицкий.