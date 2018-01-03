РИАМО - 3 янв. Сообщение очевидца о массовой драке подростков на западе Москвы не подтвердилось, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Информация не подтвердилась», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полицию поступило сообщение о конфликте на Мичуринском проспекте. На момент проверки информации по месту, указанному заявителем, противоправных действий зафиксировано не было.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на Мичуринском проспекте во дворе жилого дома около 12 подростков устроили потасовку.