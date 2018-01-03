РИАМО (СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН) - 3 янв. Незадачливого «дровосека» привалило огромной елью в лесу около поселка Поваровка Солнечногорского района Подмосковья, мужчину госпитализировали, сообщил Солнечногорскому информагентству источник в медицинских кругах.

«После падения огромного сухостоя на 53-летнего жителя Москвы его экстренно госпитализировали в реанимационное отделение Солнечногорской ЦРБ», - сказал собеседник агентства.

По его словам, выносить из леса пострадавшего, а это около одного километра, помогли сотрудники ПСО-29 и бригада территориального центра медицины катастроф Московской области.

«Мужчина решил в лесу разжиться дровами. Сейчас за его жизнь борятся врачи», - уточнил собеседник агентства.