РИАМО - 4 янв. Ночью в четверг своего пика достигнет метеорный поток Квадрантиды, который подарит наблюдателям до 120 «падающих звезд» в час, сообщается на сайте Московского планетария.

«Новый 2018 год начнется с небесных подарков – суперлуние, самое большое Солнце года и звездопад», - говорится в сообщении.

Сначала новогоднее небо подарит землянам самую большую Луну – 2 января произойдет суперлуние. Потом, 3 января, Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит наблюдать самый большой диск Солнца в году.

«В ночь с 3 на 4 января прольется первый новогодний звездопад – в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час», - добавляется на сайте.

Седьмого января с 4 часов утра и до восхода Солнца можно будет полюбоваться близким соединением Юпитера и Марса, а 15 января Луна будет находиться на самом далеком от Земли расстоянии в 2018 году.

Первый месяц нового года закончится небесным представлением полного затмения Луны, которое произойдет 31 января и будет видно в центре и на востоке России.