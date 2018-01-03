РИАМО – 3 дек. Московский ЦСКА на своем льду в овертайме обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 2:1 и продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей, сообщает в среду ТАСС.

«Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Йокерита» отличился Петер Регин (45-я минута). За ЦСКА шайбы забросили Сергей Шумаков (7) и Валерий Ничушкин (63)», - говорится в сообщении.

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции с 106 очками. «Йокерит» - третий (88).

В следующем матче 5 января ЦСКА сыграет в гостях с подольским «Витязем», 7 января «Йокерит» примет магнитогорский «Металлург».