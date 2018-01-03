РИАМО (ПУШКИНО) - 3 янв. Рождественский турнир по мини-футболу среди детских команд 2007-2008 годов рождения впервые провели во Дворце спорта в Пушкине 3 января, сообщил Пушкинскому информагентству председатель детско-юношеской Федерации футбола Пушкинского района Андрей Макаров.

«3 января во дворце спорта «Пушкино» мы провели первый однодневный турнир по мини-футболу, посвященный Новому году и Рождеству. На турнир собралось большое количество игроков, тренеров и, конечно же, болельщиков», - сказал Макаров.

По его словам, победителем турнира стала команда из Красноармейска, второе место досталось команде «Фортуна» из Ашукино Пушкинского района, бронзовым призером стала команда «Динамо» из Пушкино. Четвертое место заняла команда санатория «Правда», пятое - команда из поселка Лесные поляны.

Лучшим бомбардиром турнира стал Алтынбек Тагаев из краснормейской команды, лучшим вратарем – Илья Сучков из команды «Фортуна». Приз зрительских симпатий достался игроку «Динамо» Роману Никишину, добавил Макаров.

Председатель детско-юношеской федерации футбола также пояснил, что награды победителям и призерам турнира, а также памятные подарки участникам были обеспечены отделом по делам молодежи, физической культуры и спорта Управления развития отрасли социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района. Призы за участие в различных футбольных конкурсах обеспечили партнеры спортивного мероприятия.