РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. На Красногвардейском бульваре в Подольске четверо молодых людей избили 65-летнего мужчину, на данный момент родственники пострадавшего разыскивают очевидцев происшествия, сообщила в среду «РИАМО в Подольске» внучка пострадавшего.

Инцидент произошел 1 января в районе 19:30 на Красногвардейском бульваре у дома №7 в Подольске.

«Мой дедушка вышел вечером погулять с собакой. На углу дома его окликнули трое молодых ребят и одна девушка, в возрасте от 15 до 20 лет, и попросили сигарету. Дедушка ответил, что не курит и после этого они сразу начали его бить. Они били его в лицо и по голове. В результате у дедушки сильно избито лицо, голова в гематомах, а на лбу большая шишка. Видно, что били его не просто кулаками. На данный момент мы разыскиваем свидетелей данного происшествия», - сказала внучка.

Родственники обратились в полицию и просят всех, кто видел данное происшествие или обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 8 (926) 927-84-48.