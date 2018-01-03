РИАМО – 3 янв. В столичном Доме Союзов на улице Большая Дмитровка 12 человек отравились заказанной едой, одного госпитализировали в больницу, сообщает в среду Telegram-канал Mash.

«В Доме Союзов в Москве отравились 12 человек. Все они актеры, которые играют в новогодних представлениях. У пострадавших – рвота, расстройство желудка, интоксикация. Одного человека забрали в больницу, другим оказывают помощь на месте», - говорится в сообщении.

Актеры отыграли представление и в перерыве решили заказать себе еду. Им привезли сэндвичи, салаты, рис с рыбой, щи. Что именно послужило причиной отравления в данный момент выясняется.