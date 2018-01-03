РИАМО - 3 янв. Пять пригородных электропоездов задерживаются из-за задымления в одном из поездов на станции «Голицыно» Белорусского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Задымление в электропоезде на станции «Голицыно» ликвидировано в 17:47, движение поездов осуществляется в штатном режиме по всем путям.

«В настоящее время на Белорусском направлении МЖД с увеличенным интервалом следуют пять пригородных электропоездов после ситуации с задымлением под вагоном пустой электрички на станции «Голицыно». Задержки других электропоездов не прогнозируются», - говорится в сообщении.

В среду днем на станции «Голицыно» при выезде пригородного поезда из тупика в подвагонном оборудовании третьего вагона возникло задымление. Пассажиров в составе не было. На место произошедшего был отправлен пожарный поезд. Движение поездов не останавливалось и осуществлялось по соседнему пути.