РИАМО - 3 янв. Верба распустилась из-за аномально теплой погоды в Москве, соответствующее видео разместил в соцсети Instagram пользователь evaspark.

Кроме того, в некоторых районах столицы и Подмосковья зацвели цветы – наблюдательные пользователи «ВКонтакте» поспешили поделиться фотографиями распускающихся подснежников и других цветов.

«А тем временем на даче зацвели подснежники», - пишет Мария Филина.

Пользователь Вероника Сезон-Цветов удивляется, что в январе расцвел махровый Безвременник, хотя для него это совсем не сезон.

«Новогодний подарок от махрового Безвременника сорта Waterlily. Январь на дворе, а он зацвел!», - написала она.

Алена Догадина отмечает, что возле ее офиса в Москве также расцвели цветы.

«Не знаю, как на счет подснежников, а вот примулы расцвели 1 января 2018. Вот и Новый Год – без снега, но с цветами», - пишет Кристина Ватаман.

Из-за аномального потепления декабрь 2017 года был теплее обычного на 5,2 градуса. А в последнюю неделю года аномалия температуры составила около 9 градусов. Причиной такой погоды называют одновременное поступление теплого воздуха из Средиземноморья в Европейскую часть страны и из южных азиатских регионов в Сибирь.

Средняя температура конца декабря-начала января 2018 в центре России составила около плюс 1 градус – это климатическая норма Симферополя.

В ближайшие дни обстановка в атмосфере над Русской равниной изменится мало. Зима по-прежнему будет развиваться по крымскому погодному сценарию. Тепло и влага с юга будут господствовать на европейской части России и только к началу следующей недели воздушные течения начнут разворачиваться на северные румбы. Вместе с ними и температурный режим станет приближаться к нормальным значениям.