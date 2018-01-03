РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. В доме культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский Подольска бесплатно покажут комедийный фильм «Один дома-2» 7 января, сообщается на сайте дома культуры.

«Дом культуры «Металлург» микрорайона Львовский приглашает жителей посетить вместе с детьми кинопоказ комедийного фильма «Один дома-2», который состоится 7 января. В картине будет рассказываться история о мальчике, который остался один в большом городе и встретился со своими старыми знакомыми жуликами, сбежавшими из тюрьмы», - говорится в сообщении.

Киносеанс начнется в 12:00 и будет проходить бесплатно по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом 5.