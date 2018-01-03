РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска могут отремонтировать автодорогу на улице 8 Марта в наступившем году по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее на портал «Добродел» обратился житель Подольска с просьбой отремонтировать автодорогу на улице 8 Марта в микрорайоне Климовск. Он отметил, что на данной улице необходимо провести капитальный ремонт дорожного покрытия.

«Ремонт указанного в обращении дорожного объекта был включен в план работ на 2018 год в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Подольска»», - сообщил замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.