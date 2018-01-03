РИАМО – 3 янв. Голландские конькобежцы Свен Крамер и Ирен Вюст не выступят на чемпионате Европы в подмосковной Коломне, сообщает Р-спорт.

«Причиной отказа двух голландских конькобежцев от выступления в Коломне является подготовка к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане», - говорится в сообщении.

Чемпионат Европы пройдет в конькобежном центре «Коломна» с 5 по 7 января.

В соревновании примут участие спортсмены из 16 стран Европы. В составе сборной России выступит семь подмосковных спортсменов.