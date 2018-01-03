РИАМО - 3 янв. Полное отсутствие снега в Москве озадачило синоптиков – такой климатической ситуации в столице не фиксировали за всю историю метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеовести».

«Очередной зимний антирекорд состоялся в Москве. Обычно в это время года высота сугробов должна достигать 20 сантиметров. Однако сейчас снега в столице нет и в помине – это наблюдается впервые за весь период метеонаблюдений», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, средняя температура конца декабря-начала января 2018 в центре России составила около плюс 1 градус – это климатическая норма Симферополя.

В ближайшие дни обстановка в атмосфере над Русской равниной изменится мало. Зима по-прежнему будет развиваться по крымскому погодному сценарию. Тепло и влага с юга будут господствовать на европейской части России и только к началу следующей недели воздушные течения начнут разворачиваться на северные румбы. Вместе с ними и температурный режим станет приближаться к нормальным значениям.

В Москве преобладающая дневная температура на этой неделе составляет плюс 1 – 2 градуса. Кратковременное похолодание до нуля возможно только в пятницу, 5 января, а вот более затяжной холодный период начнется с понедельника, 8 января. Даже днем показания термометров будут оставаться в области отрицательных значений.