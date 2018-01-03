РИАМО - 3 янв. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвел маральник из-за аномально высокой температуры в Москве, обычно кустарник цветет в апреле, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Из-за аномально высокой температуры в Москве в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» начал расцветать рододендрон Ледебура, или маральник, (Rhododendron ledebourii) семейства Вересковых — полувечнозеленый кустарник высотой до 1,5 метров с розовыми цветками. Родина маральника — Алтай, Саяны и Северо-Восток Монголии», - говорится в сообщении.

Посетители могут увидеть чудо природы на Вересковой горке с другими видами и сортами рододендронов и вересков. Обычно рододендрон Ледебура начинает цвести в апреле.

Кроме того, в «Аптекарском огороде» показались листья подснежников — при сохранении аномально высокой температуры в столице они расцветут.

Недавно на крупнейшей в России выставке бонсай расцвела редчайшая 100-летняя японская слива умэ (Prunus mume). Один из самых ценных экспонатов сформирован в стиле Кенгай (каскад) и почти не изменился за более чем полвека — фото сливы есть в японских каталогах бонсай 1960 года. Цветение продлится около двух недель. Слива — один из главных символов Нового года в Японии наряду с бамбуком и сосной. Увидеть ее цветение — к удаче и счастью.

До апреля в «Аптекарском огороде» проходит IX ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима. В поисках Золотого города» с масштабной выставкой, эффектным декором в стиле легендарного Эльдорадо и богатой культурной программой.

Посетители могут увидеть редчайшие тропические орхидеи самых неожиданных форм и размеров с удивительными запахами шоколада, печенья, сыра, пыли, вечерних духов, корицы, тирамису и фруктов. В программе — самые черные, самые маленькие, самые дорогие, самые зловещие орхидеи в мире, орхидеи-пчелы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи, орхидеи-тигры. Некоторые виды настолько редкие, что уже почти не встречаются в природе.