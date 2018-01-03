РИАМО - 3 янв. В подвагонном оборудовании электрички возникло задымление, инцидент произошел на станции «Голицыно», в поезде не было пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Сегодня в 16:26 на станции «Голицыно» при выезде пригородного поезда из тупика без пассажиров в подвагонном оборудовании третьего вагона возникло задымление. Открытого пламени нет», - говорится в сообщении.

Пассажиры, планировавшие отправиться в рейс на этом пригородном поезде, отправились в сторону Москвы на попутных электричках.

На место отправился пожарный поезд. До его прибытия для устранения задымления используются имеющиеся средства пожаротушения. Секцию поезда, где возникло задымление, отцепят и отбуксируют в тупик.

Движение поездов не приостановлено, оно организовано по соседним путям. Возможны увеличенные интервалы в графике движения пригородных поездов. Причины задымления выясняются.