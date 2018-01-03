РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Начальник штаба ГУ МВД России по Подольску Сергей Овчинников проведет прием жителей городского округа 19 января с 17:00 до 20:00, сообщается в группе « УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным графика приема, опубликованного в группе, начальник штаба ГУ МВД России по городскому округу Подольск Сергей Овчинников проведет прием граждан 19 января в здании УМВД России по Подольску по адресу: улица Революционный проспект, дом 84. Прием пройдет с 17:00 до 20:00.

Получить подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.