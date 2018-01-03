РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. За 2017 год в городском округе Люберцы ввели в эксплуатацию четыре медицинских учреждения, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2017 году в эксплуатацию введены четыре новых объекта здравоохранения: отделение челюстно-лицевой хирургии (стационар на 15 коек) фельдшерско-акушерский пункт в деревне Марусино (обслуживает 5,7 тысяч населения, 40 посещений в смену), амбулатория в деревне Коренево (обслуживает более 10 тысяч населения, 20 посещений в смену) и консультационно-диагностический центр для взрослого населения (специалисты по 15 профилям, 300 посещений в смену)», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 годы» на территории округа в прошлом году завершили работы по капитальному ремонту семи объектов здравоохранения. В 2018 году будут отремонтированы еще семь учреждений.

«В 2017 году 52 118 жителей округа (99,9% от планового значения) прошли бесплатную диспансеризацию», - добавил Ружицкий.



