РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. За 2017 год в городском округе Люберцы в рамках программы «Чистое Подмосковье» провели 1028 антимусорных рейдов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы за 2017 год в рамках реализации проекта «Чистое Подмосковье» проведено 1028 антимусорных рейдов. В ходе рейдов за 2017 год было составлено 175 протоколов об административных правонарушениях и выписано штрафов на сумму 788 тысяч рублей», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что рейды в рамках данной программы носят еще и образовательный характер.

«Наша цель – воспитать у люберчан бережное отношение к окружающей среде. Поэтому участники рейдов всегда пытаются донести до жителей, почему важно выкидывать мусор в специально отведенных местах и заключать договор на вывоз мусора», - пояснил Ружицкий.

Программа «Чистое Подмосковье» стартовала в августе 2017 года по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Целью данного проекта является профилактика правонарушений со стороны граждан по сбросу мусора вне отведенных и не оборудованных для этой цели мест на территории региона, а также выработка принципа нетерпимости к нарушителям в указанной сфере.