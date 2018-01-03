РИАМО - 3 янв. В подмосковной Балашихе при столкновении автомобиля и машины скорой медицинской помощи фельдшер получил ушибы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На Саввинской улице произошло столкновение автомобиля и машины скорой помощи. Фельдшер получил ушибы», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что инцидент произошел вечером во вторник, 2 января. По факту происшествия проводится проверка.