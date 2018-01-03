РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Заместитель начальника управления МВД России по городскому округу Подольск, подполковник внутренней службы Любовь Помогалова проведет прием граждан 15 января, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным графика приема граждан, опубликованного в группе, заместитель начальника подольской полиции, подполковник внутренней службы Любовь Помогалова проведет прием жителей округа 15 января. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00 в здании УМВД России по городскому округу, которое находится на Революционном проспекте, дом 84.

Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(496)763-02-59. На личном приеме может присутствовать член общественного совета УМВД России по городскому округу Подольск и юрисконсульт управления.