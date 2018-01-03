РИАМО - 3 янв. Гости новогоднего фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве за три дня съели свыше 9 тысяч шанежек и 7 тысяч ватрушек, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Специально для праздника на Тверской десять известных московских ресторанов подготовили особое меню под общим названием «Сказочно и вкусно». В него вошли несколько десятков блюд, вдохновленных любимыми сказками: уха из трех видов рыбы (площадка «Садко»), пельмени по традиционному рецепту («Сказы Бажова»), плов («Золотой петушок»), датский сендвич смерребред («Снежная королева»), «золотые» орешки со сгущенкой («Сказка о царе Салтане») и другие.

«Наибольшим спросом пользовались традиционные национальные блюда и выпечка: шанежки с мясом и капустой (их гости купили более 9 тысяч) пирожки и ватрушки (7 тысяч), шашлык из курицы и телятины (6,3 тысячи порций), пельмени (1,9 тысячи порций), пицца (около 1,5 тысячи порций)», - говорится в сообщении.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» на Тверской улице в Москве за три дня посетили 2,7 миллиона человек. На главной городской улице состоялось более 150 представлений с участием 3,5 тысяч артистов и музыкантов.