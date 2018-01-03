РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП на Старосимферопольском шоссе в Подольске, в результате которого пострадал ребенок, сообщил в среду «РИАМО в Подольске» сотрудник 8 батальона ДПС.

Авария произошла 31 декабря 2017 года около 11:30 на 52 километре автодороги Старосимферопольского шоссе Подольска. Водитель автомашины Scania с полуприцепом Kogel столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Chevrolet, 2006 года рождения, получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу Подольска вместе с другим пассажиром - женщиной 1975 года рождения. На данный момент по факту данного ДТП проводится проверка», - сказал собеседник портала.

В результате проведенной проверки сотрудники ГИБДД планируют установить причины случившегося.