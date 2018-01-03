РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. Дорожные службы наводят в среду порядок на дорогах и улицах городского округа Люберцы, для этого задействовали 46 единиц спецтехники, сообщил на своей официальной странице в Instagram глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках содержания улично-дорожной сети в городском округе Люберцы в среду проводятся мероприятия по ямочному ремонту, уборке мусора и очистке дорог от снега. В уборке задействовано 46 единиц техники и 84 человека», - написал Ружицкий.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется подъездам к храмам, подходам и подъездам к общественным местам.