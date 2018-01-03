РИАМО - 3 янв. Мужчину госпитализировали с травмами в поселке Майдарово Солнечногорского района Подмосковья, подозреваемую в нанесении тяжкого вреда здоровью задержали, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«1 января в Солнечногорском районе в поселке Майдарово из квартиры бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован в Солнечногорскую ЦРБ мужчина 1980 года рождения. За совершенное преступление установлена и доставлена в ОМВД сожительница 1992 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ссоре после совместного распития спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело.