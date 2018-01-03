РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Водитель Peugeot столкнулся с автомобилем Lada на Старосимферопольском шоссе в Подольске и скрылся с места аварии, на данный момент очевидцев данной аварии разыскивают сотрудники ГИБДД, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник 8-го батальона ДПС.

По предварительным данным, авария произошла 2 января около 22:10 на 49-м километре Старосимферопольского шоссе в Подольске. Водитель автомобиля Lada Granta - женщина 1982 года рождения - при перестроении не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Peugeot, водителем которого был гражданин Армении. После столкновения Peugeot въехал в тросовое ограждение.

«В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta была доставлена в больницу Подольска. В процессе оформления ДТП водитель автомобиля Peugeot, гражданин Армении 1978 года рождения, скрылся с места инцидента. Просьба очевидцев и лиц, владеющих какой-либо информацией по данному дорожно-транспортному происшествию, сообщить в дежурную часть 8 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8 (496) 735-27-88», - сказал сотрудник.

Он отметил, что в настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины произошедшего.