РИАМО - 3 янв. Двое взрослых и двое детей были госпитализированы с отравлением в Мытищинскую больницу, врачи оценивают их состояние как средней тяжести, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

По данным СМИ, семья из четырех человек отравилась угарным газом в жилом доме на Новомытищинской улице. В результате инцидента пострадали мужчина с супругой, а также трехлетние двойняшки. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Двое взрослых и двое детей доставлены в Мытищинскую больницу. Состояние средней тяжести, стабильное», - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области подтвердил РИАМО информацию об отравлении семьи в Мытищах.