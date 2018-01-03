РИАМО - 3 янв. Двое взрослых и двое детей отравились в подмосковных Мытищах, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Как сообщал ряд СМИ, семья из четырех человек отравилась угарным газом в жилом доме на Новомытищинской улице. В результате инцидента пострадали мужчина с супругой, а также 3-летние двойняшки. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Информация поступала об отравлении четырех человек: двое взрослых, двое детей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.