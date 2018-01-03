РИАМО - 3 янв. В Москве и Подмосковье вечером 7 января ожидается снег, сильный порывистый ветер, а также метель, сообщил РИАМО в среду синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Седьмого января наметится коренной перелом в атмосфере. Вечером 7 января, а также в ночь с 7 на 8 января пройдут интенсивные мощные заряды снега, сильный порывистый ветер, метели с ухудшением видимости и заносами на дорогах и резким понижением температур», - сказал Тишковец.

Он добавил, что если в первой половине дня 7 января будет от нуля до плюс 2, то вечером температура воздуха опустится до минус 5 градусов. Ночью температура воздуха составит от минус 4 до минус 9 градусов. Днем 8 января столбики термометров опустятся до минус 6 градусов.

«Москвичи и жители Подмосковья, проснувшись 8 января, наконец-то увидят за окном заснеженную поверхность», - добавил синоптик.