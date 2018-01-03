РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. В подмосковном Подольске разыскивают родственников пострадавшего в результате ДТП в районе деревни Ворыпаево, мужчина находится в реанимационном отделении больницы округа, сообщается в группе «Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого произошел наезд на пешехода, произошло 27 декабря 2017 года в районе 17:20 возле деревни Ворыпаево в подмосковном Подольске.

«Устанавливаются родственники пострадавшего в ДТП гражданина Республики Армения. Пострадавший – Левон Геворгян родился 14 июля 1952 года и является гражданином Армении. На данный момент с диагнозом «политравма» он находится в реанимационном отделении Подольской городской клинической больницы», - говорится в сообщении.

В случае если кто-то знает пострадавшего или его родственников, сотрудники ГИБДД просят сообщить данную информацию по телефону: 8(925)600-39-74, а также по номерам телефонов дежурной части УМВД: 8(496)763-02-63 и 8(496)763-02-71.