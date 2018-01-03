РИАМО - 3 янв. Труп неизвестного мужчины обнаружили в лесополосе в районе улицы Некрасова в подмосковном Раменском, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«2 января в городе Раменское на улице Некрасова в лесополосе без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп мужчины. Приняты меры к установлению личности неизвестного», - сказал собеседник агентства.

Проверку по данному факту проводит следственный отдел по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области.