РИАМО – 3 янв. Роспотребнадзор Подмосковья поддержал идею маркировать вредные продукты, отмечать метками будут товары, которые содержат наибольшее количество сахара, соли и жира, таким образом, специалисты хотят победить ожирение и диабет, сообщается на сайте телеканала «360° Подмосковье».

«Не будучи специалистом Роскачества, покупателям трудно отличить настоящую икру от фальсификата. <…> Чтобы самостоятельно разобраться в содержании товара, нужно вооружиться лупой. Обычно информация на упаковках написана мелким шрифтом и зашифрована. Поэтому Роспотребнадзор предложил делать «метки» на продуктах с избыточным содержанием сахара, соли и жира. Маркировать будут по системе «светофор». Натуральные продукты отметят зеленым цветом, товары с заменителями – желтым, а продукты с вредными веществами – красным», - говорится в сообщении.

Глава отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева отметила, что если человек видит красный значок и у него высокое содержание сахара или сахарный диабет, то он приобретет продукт с зеленой маркировкой. Если повышенное давление, то не будет покупать продукты с красной маркировкой. Если повышенный холестерин, не будет покупать продукты с высоким содержанием жира.

Маркировка продуктов, уверены в областном Роспотребнадзоре, не только поможет покупателям определиться с выбором здоровой пищи, но и избавит их от ожирения, ведь четверть населения страны страдает от избыточного веса. Так, в «зеленую» группу войдут: фрукты, овощи, мясо, птица, морепродукты и крупы. В «красный» список: фастфуд, хлеб, колбасы, консервы и соусы.

Например, «красная» метка на икре поможет покупателям понять, какой продукт был вторично заморожен. Пока систему «светофор» только разрабатывают, специалисты дают советы, как не переплатить за подделку. Качественная икра должна быть только в банке. Должен быть указан срок ее изготовления – это август или июнь, если другие месяцы, значит подверглась замораживанию. Кроме того, должен быть зародышевый диск, а если положить икринку в горячую воду, то она не растворится.