РИАМО - 3 янв. Масштабную рождественскую программу подготовили на главном катке страны, посетители ВДНХ смогут окунуться в атмосферу Золотого века, принять участие в костюмированном балу и станцевать вальс, польку, кадриль и танго на коньках, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Традиционно Рождество – это снег, волшебство, прекрасное настроение и торжественный праздник, а в прошлом еще и костюмированные балы. Поэтому мы решили, что рождественский вальс, звучавший на таких балах, станет главной темой праздника этого года на главном катке страны», - сообщила представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова.

Пять пар профессиональных танцоров в бальных костюмах, платьях и легких шубах заскользят по катку под аккомпанемент классических мелодий. Вальс будет начинаться каждый час, каждую пару будет сопровождать живая скрипка. Между тем, на главной сцене пройдет серия уроков для тех, кто пока только учится танцевать вальс. Учитель танцев в костюме XIX века будет показывать гостям всех возрастов, как выполнять простые па.

В праздничный вечер посетителей катка ждут мастер-классы по вальсу, польке, танго и кадрили. Свои костюмы в стиле Золотого века приветствуются. В перерыве между танцевальными занятиями можно будет развлечься, поиграв в салонные игры позапрошлого века – еще один неотъемлемый атрибут рождественского бала. На детском катке появится веселый и добродушный Дед Мороз, который порадует каждого малыша небольшим подарком.

Мероприятие пройдет 7 января с 17:00 до 22:00. Взрослый билет на вечерний сеанс будет стоит 750 рублей, детский – 300 рублей.