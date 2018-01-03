РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 янв. Хоккейный клуб «Вымпел-2» из подмосковного Королева сыграл вничью с командой «Филимоново» из Павловского Посада в рамках 7 тура первенства Московской области по хоккею с мячом, сообщается на странице Федерации хоккея с мячом Московской области в социальной сети «ВКонтакте».

Матч прошел в среду на стадионе городского поселения Обухово Ногинского района Московской области.

«В матче 7-го тура группы «А» первенства Московской области среди мужских команд по хоккею с мячом в матче между командами «Вымпел-2» (Королев) и «Филимоново» (Павловский Посад) зафиксирована ничья 3:3», - говорится в сообщении.

Первенство Московской области по хоккею с мячом проводится с 1933 года. В нем принимают участие команды из Московской области и Москвы. Представители «Вымпела» из Королева являются многократными призерами первенства.