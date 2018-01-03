РИАМО – 3 янв. Сбербанк вместе с мэрией Москвы начинает строительство инфраструктуры Smart City в Рублево-Архангельском на западе столицы, впоследствии руководство Сбербанка может переехать туда из центрального здания на улице Вавилова, сообщает в среду РИА Новости.

«Мы всерьез рассматриваем реализацию проекта «Рублево-Архангельское». В течение следующего года мы будем вести активные действия по реализации этого проекта. Решение о переезде руководства Сбербанка туда пока не принято. Чтобы спроектировать здание, нужно полтора-два года и еще два-три года, чтобы построить. Мы не исключаем, что в итоге туда переедем. Сейчас вместе с мэрией Москвы строится инфраструктура нового современного комплекса Smart City», - сообщил заместитель председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что план территории Smart City утвержден правительством Москвы, его разработала компания из Германии, и проект окупаем.

«Мы не считаем, что это очень дорогой проект. У нас есть точка окупаемости, мы провели тестовые переговоры со всеми крупными строительными компаниями, и все они очень заинтересованы в участии», - заявил Кузнецов.

Smart City – новейшая разработка в сфере градостроительства. Smart City может стать связующим звеном между созданием экологичного будущего и дальнейшим экономическим ростом, а также ростом занятости населения. Отличает Smart City стратегическое использование новых высокотехнологичных решений для объединения горожан и городских технологий на общей платформе.

«Нам кажется, что наша страна достойна того, чтобы у нас появился Smart City. Это будет реализация самых современных разработок, самая комфортная среда работы и жизни. У нас уже подписано постановление правительства Москвы по реализации этого проекта на берегу реки. Там будут метро, садики, школы – все это совершенно нового уровня», - заключил Кузнецов.