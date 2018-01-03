РИАМО - 3 янв. Разбойное нападение совершили неизвестные на автомобиле BMW, они ограбили и избили мужчину, материальный ущерб оценивается более чем в 30 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

2 января в 01:30 в полицию поступило сообщение о разбое по адресу: улица Ставропольская, дом 32.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу к остановке общественного транспорта, где находился мужчина, подъехала BMW белого цвета. Из нее вышли трое неизвестных, насильно посадили мужчину в автомобиль, нанесли побои, открыто похитили мобильный телефон, документы, часы, 10 тысяч рублей и банковскую карту», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что неизвестные сняли с карты 18 тысяч рублей, высадили пострадавшего у дома 48 по Волжскому бульвару, после чего скрылись

Материальный ущерб составил 30,3 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.